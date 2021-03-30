Новый опасный троян был обнаружен на Android-устройствах

Вашингтон, 30 марта. Новое шпионское ПО троянского типа было найдено компанией Zimperium. Вирус крадет личные данные, записывает разговоры, перехватывает переписку и ведет тайную фотосъемку.

Вирус имеет широкий функционал в сфере кражи личных данных. Этот троян, заражая систему, выявляет конфиденциальные данные и отправляет их на сервера, которые контролируют злоумышленники.

Троян приходит на устройство под видом обновления, которое пользователю предлагают скачать не из официального источника. Вредоносное ПО может воровать сообщения из мессенджеров, получать поисковую историю браузера, находить документы Word и Excel.

Также программа может записывать аудиозапись через микрофон устройства, вести скрытую съемку, копировать данные из телефонной книги. Кроме этого, вирус может отследить GPS-локацию, при этом оставаясь незамеченным.

Ранее IT-эксперт назвал способ избавиться от шпионов в смартфоне. По его словам, чтобы противостоять тотальному шпионажу, нужно запретить приложениям доступ к камере, динамикам, микрофону и геолокации.