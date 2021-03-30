Происшествие с судном в Суэцком канале назвали случайностью 

Каир, 30 марта. Расследование по блокировке Суэцкого канала продолжается. Компетентные органы выявят, кто ответственен за то, что русло шесть дней было перекрыто из-за контейнеровоза.

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа высказал свое мнение по поводу инцидента на пресс-конференции. По его словам, Суэцкий канал не виновен в аварии, а является пострадавшей стороной.

«Расследование выявит ответственных за произошедшую аварию и, тем самым, определит стороны, которые выплатят компенсации», — сообщил Рабиа.

При этом власти канала косвенно возложили ответственность на капитана. По их словам, ветра никогда не приводили к закрытию, а управляющий судном в первую очередь является ответственным за любое происшествие.

«Лоцман выполняет консультативную функцию, а вот принятие окончательного решения остается за капитаном», — добавил глава управления.

Ранее сообщалось, что движение судов в Суэцком канале возобновилось вечером 29 марта. Контейнеровоз отбуксировали на север для тщательного технического осмотра.