Моргенштерн подарил своей девушке на день рождения 5 млн рублей наличкой

Москва, 30 марта. Скандальный рэпер Моргенштерн устроил для своей девушки Диляры грандиозную вечеринку, подарив ей 5 млн рублей наличкой и роскошный автомобиль.

«С др су4ка!!! Та самая женщина, которая была рядом с Алишером еще до Моргенштерна, а теперь весь этот мир наш! Люблю пипец, жопа топ», — написал музыкант на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация автора дана без изменений. — Прим. ФАН).

В свой 21-й день рождения Диляра получила в подарок от избранника красный Range Rover, чья стоимость оценивается примерно в 6-7 млн рублей. А перед выездом авто с красным бантом Моргенштерн вручил девушке серебристый кейс, с несколькими пачками пятитысячных купюр. По словам рэпера, там было ровно 5 млн рублей.

«Тут пять миллионов. Ты сможешь купить на них все, что хочешь», — сообщил возлюбленной Моргенштерн.

Позднее, непосредственно на вечеринке, девушку ждал еще один сюрприз от музыканта: торт с цифрой 21, где единица была выполнена в виде фаллоса.

Ранее в полицию поступили несколько заявлений, в которых сообщалось, что музыкальный клип рэпера на песню «Розовое вино 2» вовлекает подростков в проституцию и наркотизацию. Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко поддержал в этом действии жителей страны. Юрист редакции составил корректное обращение в Генеральную прокуратуру, которое было направлено адресату.

Незадолго до этого музыканта обвинили в пропаганде фашизма, после выступления на фоне изображения Адольфа Гитлера. Жест рэпера, показывающего то ли «класс», то ли нацистское приветствие, вызвал бурю возмущения.