ЦИК России начал подготовку избиркомов к стрессоустойчивости

Москва, 30 марта. Страны Запада попытаются вмешаться в избирательную кампанию в РФ и думские выборы. Соответствующее мнение высказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Особое опасение вызывают США, на территории которых только недавно прошли президентские выборы. Памфилова в эфире канала «Россия-24» напомнила, что избирательный процесс в стране сопровождался многочисленными казусами. В связи с этим Вашингтон попытается «оттоптаться» на выборах в России, чтобы доказать, что голосование может быть проведено на еще на более низком уровне.

В ближайшем будущем Памфилова ожидает попыток Запада повлиять на ход кампании. В связи с этим ЦИК уже начал подготовку избиркомов к стрессоустойчивости и готовности к различным провокациям. Российские власти ориентированы на избирателя, а ЦИК готовится к честной и максимально прозрачной работе, заявила Памфилова.

«Главное наше оружие — это полная открытость, мы не боимся, мы в отличие от Штатов в том числе приглашаем международных наблюдателей», — отметила она.

Единый день голосования на территории России запланирован на 19 сентября. В этот же день ожидается проведение выборов в Государственную думу VIII созыва.

Глава ЦИК уточнила, что уже сейчас можно увидеть некоторые попытки вмешательства в сентябрьские выборы. Однако она не уточнила, о чем именно идет речь. По словам Памфиловой, в комиссии понимают возможные риски и опасности и готовы их отражать.