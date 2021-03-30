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СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме города Зеленодольск

СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме города Зеленодольск

Зеленодольск, 30 марта. Видеозапись с места взрыва газа в многоквартирном доме Зеленодольска опубликовали на официальном YouTube-канале Следственного комитета РФ.

СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа.

Из-за взрыва газа в жилом доме Зеленодольска обрушилось несколько квартир. В результате происшествия погиб один человек, еще несколько были госпитализированы.

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