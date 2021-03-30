ВСУ нанесли артиллерийские удары в районе Горловки

Донецк, 30 марта. Украинские военные обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Зайцево. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ДНР (СЦКК).

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийские удары по нескольким населенным пунктам юга ДНР. Помимо Зайцево, под ударом украинских минометов и гранатометов оказались Марьинка, Широкино и Саханка. Местные жители сообщили о боях под Горловкой и Александровка.

«Нормально бахает, стены дрожат, тяжелое», — пишут они в соцсетях.

Недавно в СЦЦК предоставили информацию об обстрелах по населенному пункту Васильевка. Удары наносились из гранатометов СПГ и АГС с территории подконтрольного ВСУ села Новоселовка.