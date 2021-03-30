Ирина Купченко рассказала о последних словах Ланового перед смертью

Москва, 30 марта. Даже в больнице с диагнозом COVID-19 87-летний Василий Лановой готовился к концерту по случаю 50-летия фильма «Офицеры», сообщила вдова актера Ирина Купченко.

Звезда «Офицеров» и «Семнадцати мгновений весны» скончался 28 января от осложнений, вызванных COVID-19. Церемония прощания состоялась в Театре имени Вахтангова 1 февраля, а затем актера со всеми почестями похоронили на Новодевичьем кладбище.

В интервью KP.RU Купченко рассказала, что Лановой, «даже умирая, продолжал работать». В феврале должен был пройти концерт в честь 50-летия фильма «Офицеры».

«Он должен был петь там песню «О героях былых времен». И вот он в больнице все время пытался заниматься голосом. Но у него не было сил на упражнения. Потом он начал слова песни повторять, хотя много раз ее пел и знал их наизусть. Но поскольку у него была высокая температура, мысли путались, и он забывал слова», — вспоминает супруга актера.

В такие моменты, по словам Купченко, Лановой сильно нервничал, отчего забывал слова еще сильнее. Тогда все, кто был с ним рядом, подпевали ему, открыв текст песни на смартфонах.

«Потом мы все уже выучили слова и часами пели ему. Ему говорили, вот сейчас надо сделать капельницу, уколы. Он отвечал: «нет, потом, сначала спойте мне песню». И мы пели и пели», — сообщила вдова.

Каждый день голос Ланового становился все тише, он скончался со словами любимой песни на устах.

В середине марта в Севастополе состоялась ставшая уже традиционной международная акция «Сад Памяти». Как сообщал ФАН, в этом году севастопольцы высадили миндальный сад в парке Победы в память о Лановом, потому что именно он в прошлом году дал старт этой акции в городе-герое. Присутствовавшая на открытии акции Купченко подчеркнула, что ее супруг «действительно любил Севастополь за его несгибаемый характер, за то, что этот город всегда верен своей великой славе».