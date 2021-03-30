Эксперты ВОЗ допустили версию о происхождении коронавируса вне Китая

Нью-Йорк, 30 марта. Участники миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по установлению источника распространения SARS-CoV-2 пришли к выводу о его возможном происхождении за пределами Китая.

Причину своих сомнений относительно обратной версии специалисты привели в докладе, готовящемся к публикации. С текстом документа ознакомились журналисты газеты The Wall Street Journal. В СМИ отметили отсутствие в исследовании ответа на вопрос о происхождении возбудителя COVID-19. Авторы призвали в будущем к более внимательному изучению сведений китайских больниц и образцов крови пациентов до декабря 2019 года.

«Эту гипотезу выдвигали китайские власти, против нее выступали США и правительства других западных государств», — сказано в материале газеты.

ВОЗ ранее направила странам-участницам итоговый доклад по результатам рабочей поездки экспертов организации в Ухань. Документ будет представлен общественности после брифинга 30 марта.