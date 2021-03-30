Вашингтон, 30 марта. Американские власти планируют «оживить» стратегические отношения с Киевом. Белый дом уже направил украинской стороне соответствующее письмо о намерениях США.

Инициатива последовала по результатам диалога советника главы американского государства по нацбезопасности Джейка Салливана с председателем президентской администрации Украины Андреем Ермаком. В Вашингтоне заявили о желании помочь своими действиями реализовать схему Киева по противостоянию коррупции и повестку дня реформ.

«Администрация Байдена намерена вновь оживить наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского», — отметила представитель Белого дома Эмили Хора.

США с немого согласия киевских властей взяли под контроль Вооруженные силы Украины. Теперь вместе с требованиями не говорить на русском языке в сторону граждан, в частности военных, доносятся призывы учиться разговаривать на английском языке. В итоге страна «утратила государственность», ранее заключил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.