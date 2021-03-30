Картина омского режиссера Кинько о Чернобыле выйдет в прокат в США и Канаде

Москва, 30 марта. Фильм омского режисера «После Чернобыля» расскажет о путешествии американских туристов в зону отчуждения. Премьера картины состоится 1 апреля 2021 года.

Режиссер фильма Игорь Кинько хотел снять фильм о Чернобыле, когда проходил обучение в Омском политехе. После окончания учебного заведения молодой человек переехал в столицу, где и собрал съемочную группу. Работа над картиной началась в 2013 году, съемки натуры проходили в украинском городе Припять. В зоне отчуждения съемочной группе помог сориентироваться местный житель, который работает гидом.

Фильм станет первым хоррор-фильмом в стиле мокьюментари. Новую ленту омского режиссера покажут не только в России, но также в США, Канаде, Великобритании и Южной Корее.

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