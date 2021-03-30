Депутат партии Зеленского призвал не верящих в Украину граждан покинуть страну

Киев, 30 марта. Депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Юрий Камельчук предложил украинцам, которые не верят в Украину, покинуть территорию государства.

«Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, выезжать», — заявил парламентарий в эфире телеканала «Наш» в понедельник.

В конце января в Верховную раду внесли законопроект, разрешающий двойное гражданство. На тот момент утверждалось, что украинцы смогут оформлять и российское гражданство. Однако в этом случае они будут ограничены в правах на территории государства: их лишат права голоса либо до выхода из этого гражданства, либо до момента снятия с государства статуса «агрессора». В начале марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что украинские власти намерены разрешить гражданам одновременно иметь паспорта нескольких стран, кроме России.

При этом депутаты от партии «Слуга народа» выступали с инициативой сажать в тюрьму за сокрытие человеком сведений о наличии гражданства РФ.

Ранее поселившийся в Крыму участник одесского «антимайдана», вынужденный покинуть город после событий 2 мая 2014 года, прокомментировал ФАН законопроект, лишающий граждан Украины с российскими паспортами права голоса. По его мнению, «это очередная отчаянная попытка отрицать существование пророссийски настроенных граждан на Украине». Данная инициатива «только увеличит и без того немалый раскол в обществе».