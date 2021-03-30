Суд Великобритании разрешил Swatch использовать коронную фразу Стива Джобса

Лондон, 30 марта. Американская компания Apple проиграла в британском суде, «уступив» Swatch Group право на коронную фразу Стива Джобса. Решение Высокого суда Лондона завершило четырехлетний спор.

Инцидент начался в 2017 году. Тогда швейцарский производитель часов Swatch Group подал заявку на регистрацию торговой марки One more thing. Представители Apple сразу отправились в суд, так как эта фраза (переводится: «Еще кое-что») принадлежит основателю бренда Стиву Джобсу. Он каждый год завершал презентацию гаджетов этой фразой и анонсировал новый проект компании. По словам представителей Apple, эта фраза ассоциируется с «яблочной» компанией вот уже 20 лет.

Судьи постановили, что коронное выражение умершего в 2011 году Джобса может использоваться Swatch Group. В этом, как говорится в решении Высокого суда Лондона, «нет злого умысла». В суде признали, что компания решила использовать эту фразу, чтобы «досадить Apple», но такие действия не могут считать недобросовестными.

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