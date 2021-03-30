Принудительная вакцинация: украинцев хотят наказывать за отказ от прививки

Киев, 30 марта. На Украине могут начать принимать меры за отказ вакцинироваться от коронавируса. Автором инициативы выступил народный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин.

Политик призвал Киев двигаться в направлении цивилизованных стран и после обеспечения населения страны достаточным числом доз препаратов ограничить в правах тех, кто испугался проходить процедуру. В частности следует запретить им посещать заведения общественного питания, вузы, театры и другие массовые мероприятия. Однако перейти от слов к практике удастся нескоро, так как кампания по иммунизации украинцев полностью провалена, отметил депутат.

«Для такого ограничения на национальном или региональном уровне, при необходимости, может быть применена ст. 64 Конституции Украины. Люди, вакцинация которым противопоказана по медицинским причинам, не должны умирать потому, что кто-то боится», — говорится в его сообщении в Facebook.

Переболевшие COVID-19 также должны привиться, поскольку сформированный иммунитет уступает по стойкости уровню защиты в результате вакцинации. В таких случаях пациентам необходимо получить инъекцию одной дозой препарата после трех месяцев от момента выздоровления, добавил Гурин.

Ранее корреспондент ФАН из Киева поделился подробностями развития эпидемиологической ситуации на Украине. По его словам, вирусная катастрофа видна невооруженным глазом: нехватка мест в инфекционных больницах и поголовное недоверие жителей к вакцинации. К 1 апреля суточный рост по заболеваемости может составить 25 тысяч человек.