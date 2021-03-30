Lada Granta попала в топ самых дешевых автомобилей в мире

Оттава, 30 марта. Российская Lada Granta заняла четвертое место в рейтинге самых дешевых машин мира 2021 года. Список сформировало издание Канады HotCars.

Автомобили, попавшие в рейтинг, отличаются отсутствием сложной электроники, систем безопасности, систем помощи водителю, а также наличием простой конструкции. В список попали европейские, американские, индийские и другие автомобили.

Первую строчку занял Renault Kwid за 3,9 тыс. долларов. На втором месте расположился Maruti-Suzuki Alto, стоимостью 4,1 тыс. долларов. Третье место досталось Hong Guang Mini EV, ценой в 4,4 тыс. долларов. Lada Granta попала на четвертое место рейтинга — 6,2 тыс. долларов.

Ранее был составлен список лучших кроссоверов для езды по зимним дорогам. Японский кроссовер Toyota RAV4 занял первое место в списке. Эта модель редко выходит из строя и способная выдержать очень низкие температуры.