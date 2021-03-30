Сергей Безруков объяснил тренд на маньяков и насилие в кинематографе

Москва, 30 марта. Артист театра и кино Сергей Безруков считает, что интерес людей к насилию в кино связан с проблемами общества.

Ведущие шоу «Дайте сказать!», гостем которого стал Безруков, обратили внимание, что за последние дни в эфире появились сразу несколько проектов, связанных с маньяками и насилием на экране. У актера поинтересовались, с чем, по его мнению, связан интерес людей к такому виду искусства.

«Это проблема общества и тех, кто на этом паразитирует. Беседу можно построить на позитиве, а можно на негативе», — заявил худрук Московского губернского театра.

По словам Безрукова, сам он сторонник позитивного подхода, ведь, даже обсуждая сложную проблему, можно подойти к ней с этой стороны.

Он напомнил о финале спектакля по пьесе Чехова «Вишневый сад», где всеми забытый старый лакей Фирс остается один, а все герои «поголовно несчастны».

«В конце, когда проходит сцена с Фирсом, он сидит над игрушечным домиком в огнях и над ним говорит: «Меня забыли». С корнем выдирается вишневый сад, мало их срубить — они над сценой повисают. На поклонах в тележке с маленькими росточками выходят Лопахин вместе с Варей и начинают сажать вишневый сад. Ощущение некоего счастливого конца», — отметил Безруков.

По словам артиста, можно рассуждать о трагедии и гибели никчемного мира или же посадить новый вишневый сад.

Ранее коллега Безрукова Дмитрий Дюжев рассказал, что артист настолько увлечен своей работой, что порой не обращает внимания на здоровье. По его словам, однажды спектакль чуть не закончился для Безрукова трагически из-за серьезных проблем с сердцем.