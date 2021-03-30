«Вы — яйцо?»: Ярушин прокомментировал слухи об участии в «Маске»

Москва, 30 марта. Актеру Станиславу Ярушину регулярно задают вопросы об участии в шоу «Маска». Звезда сериала «Универ» открещивается от своей причастности к проекту, но его ответы неоднозначны.

Второй сезон «Маски» стартовал в начале года. Стас Ярушин известен не только как актер, но и певец. Сейчас он занят сольным творчеством, поэтому некоторые поклонники заподозрили его в участии в шоу. Однако сам он признается, что не принимал участие в съемках проекта.

«Я, в принципе телек мало смотрю, а если и смотрю, то все, что связано с хоккеем... Приходит смс от моего кента: «Ты панда?». Я ему: «А ты лось?». Не понимаю, что происходит. Захожу в фитнес-клуб, а мне: «Станисла, прежде чем мы вам дадим ключик от шкафчика, признайтесь, вы — яйцо?» — рассказал Ярушин.

Станислав долгое время не понимал, о чем речь, но глаза на массовое помешательство людей раскрыла его дочь. Она объяснила ему, что многие интересуются шоу «Маска» и пытаются угадать, кого играет Ярушин. Он сообщил, что в шоу не снимается, но при этом сделал двусмысленные намеки.

«Теперь меня из-за Носорога терроризируют. Я говорю: «Ну нет меня в этом шоу!». Хотя я могу говорить «нет», но могу там и быть», — отметил артист.

Кто скрывается за масками в шоу гадают не только зрители и жюри, но и ведущий Вячеслав Макаров. Он решил поделиться своими догадками по поводу участника в костюме Зайца. Одна из версий — зверя играет бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян.