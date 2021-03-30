Видео с первыми минутами после взрыва дома в Татарстане попало в Сеть

Зеленодольск, 30 марта. Специалисты МЧС России предоставили видео дома в Зеленодольске в первые минуты после взрыва бытового газа.

Автор видео снял дом в Зеленодольске, где рухнули квартиры на двух этажах, и обстановку внутри. После этого идут кадры работы спасателей внутри дома. По предварительным данным, причиной стала утечка газа.

После взрыва в доме обрушились несколько квартир. Региональное МЧС подтвердило данные о гибели мужчины. Кроме того, спасатели достали из-под завалов женщину, которая пострадала в результате происшествия. Больше под завалами людей нет, сообщили в МЧС.