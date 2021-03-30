ВСУ дважды за сутки нарушили «режим перемирия» в Луганской области

Луганск, 30 марта. Вооруженные силы украины (ВСУ) продолжают регулярно нарушать второй пункт Дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня в Донбассе.

Специалисты управления Народной милиции ЛНР (УНМ ЛНР) сообщили, что украинские военные обстреляли район населенного пункта Лозовое из противотанкового гранатомета. Вместе с тем был зафиксирован аналогичный инцидент недалеко от поселка Золотое-5. Данные о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняются, подчеркнули в ведомстве.

Золотое-5 неоднократно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Недавно в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что киевские силовики вели огонь по населенному пункту из гранатометов и стрелкового оружия.