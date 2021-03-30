Диетолог Гудман назвала лучшие чаи для вывода токсинов из организма

Вашингтон, 30 марта. Чай работает не только как успокоительное, но улучшает работу кишечника, расширяет сосуды и очищает организм от токсинов. Об этом заявила американский диетолог Элисса Гудман.

Наилучшим эффектом детоксикации обладает чай из одуванчиков. Корень растения активизирует работу мочевыделительной системы, благодаря чему токсины выходят из организма.

Также данные исследований указывают, что хорошим средством против интоксикации является чай из расторопши. Отвар из этого цветка давно применяется для снятия последствий выпитого спиртного, однако лабораторных данных, которые подтверждают полезность этого напитка, до сих пор не представлено.

Также специалисты выделяют чай из куркумы, фенхеля и обыкновенный зеленый чай. Все эти напитки обладают ферментами, которые выводят токсины.

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