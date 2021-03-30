Генштаб ВС Украины назвал маловероятной войну с Россией

Киев, 30 марта. Москва не ведет подготовки к военным действиям, поэтому скорая война с Киевом маловероятна. Об этом заявил главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.

Вероятность вооруженного конфликта все же есть, передает РИА Новости. Для этого необходимы определенные действия на территории Донбасса.

«Мы сегодня не видим тех факторов, которые должны быть. Но, конечно, угроза есть. И есть она, прежде всего, по той причине, что Россия не отказалась от своих планов», — отметил Хомчак.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает антироссийский курс на фоне многочисленных нарушений мирного договора в Донбассе. Киев провозгласил Москву «военным противником» и принимает помощь США.