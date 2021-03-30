В Минэнерго назвали три причины роста стоимости бензина при падении цены нефти

Москва, 30 марта. Стоимость бензина в России повышается несмотря на то, что цена на нефть на мировых рынках опустилась. Этот феномен объяснил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

Цена топлива зависит от трех факторов. Во-первых, бензин в РФ продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводило к укреплению валюты.

«Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно», — заметил Сорокин.

Вторым фактором являются двухпроцентные темпы роста цены на бензин. Они фактически не отличаются от уровня инфляции. Наконец, третий момент связан с бизнесом, передает kp.ru. Он неохотно идет на снижение розничных цен, что свойственно коммерческому сектору.

Недавно аналитик Василий Колташов предположил, почему выросла средняя розничная цена на бензин. По его словам, это не связано с ситуацией вокруг Суэцкого канала. Увеличение стоимости зависит от коррекции на рынке и снижения мировых цен на нефть.