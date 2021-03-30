Минэнерго РФ опровергло риски дефицита бензина в стране

Москва, 30 марта. Перебоев в период ремонтов и обслуживания нефтеперерабатывающих заводов не будет. Возможности дефицита бензина в стране нет, заявил заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

До 1,2 миллиона тонн сократились остатки бензина в России на конец января 2021 года. Этот показатель является самым минимальным за последние пять лет. По словам Сорокина, после фиксации снижения вопрос обсудили в Правительстве РФ. Во время заседания была поставлена цель повысить запасы до 1,6–1,7 миллиона тонн к маю.

«И запасы уже выросли до 1,66 млн тонн. Поэтому рисков дефицита сейчас нет, период ремонтов и обслуживания нефтеперерабатывающих заводов пройдем без перебоев», — заявил Сорокин в интервью kp.ru.

Он добавил, что во всем мире сократится спрос на нефть и нефтепродукты в связи с пандемией коронавируса. Это сильно повлияло на топливно-энергетический комплекс.

Недавно в Минэнерго сообщили, что «пробка» в Суэцком канале почти не повлияла на транспортировку российской нефти. Для перевозки использовались другие маршруты.