Нарколог Кизицкий раскрыл основную причину алкоголизма среди жителей РФ

Москва, 30 марта. Основной причиной регулярного употребления алкоголя среди мужчин и женщин может стать невроз. Об этом рассказал психиатр-нарколог Ивери Кизицкий.

Россияне часто прибегают к алкогольным напиткам в качестве антистрессового средства. Общий механизм этого процесса строится по теории Ганса Селье, передает Lenta.ru. По мнению Кизицкого, в невротическом состоянии находятся семь из десяти человек.

«На момент опьянения алкоголь снимает многие проявления невротического состояния, но несет большую опасность. Я думаю, люди знают об этом, но не видят другого выхода. Нигде же не написано «давай лечить невроз профессионально — лекарствами, у врачей»», — заключил врач.

Употребление алкоголя в любом количестве может серьезно навредить здоровью молодого женского организма. Сначала он поражает молочные железы. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева и посоветовала нерожавшим женщинам бросить эту пагубную привычку.