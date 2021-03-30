Ирина Понаровская отсудила у ПФР 240 тыс. рублей за мизерную пенсию

Москва, 30 марта. Заслуженная артистка РФ Ирина Понаровская через суд добилась от Пенсионного фонда РФ выплаты 240 тыс. рублей за неучтенный стаж.

Во время пандемии коронавируса, когда звезды оказались не в самом выгодном финансовом положении из-за отмены концертов, Понаровская обнаружила брешь в бюджете. Она выяснила, что 12 лет недополучала пенсию из-за ошибки в расчете трудового стажа. В 55 лет ей назначили пенсию всего в 5 тыс. рублей, позднее выплату увеличили до 14 тыс. рублей.

Осенью певица подала иск к ПФР, и 29 марта суд вынес решение, встав на сторону Понаровской.

«Иск Понаровской удовлетворен в полном объеме. Артистка требовала обязать Главное управление Пенсионного фонда РФ №10 по городу Москве включить в ее общий трудовой стаж период работы в Краснодарской филармонии с 10 августа 1982 года по 1 апреля 1983 года и произвести перерасчет страховой пенсии», — цитирует KP.RU пресс-службу Басманного районного суда.

В указанный период Понаровская работала на Кубани в ансамбле вместе с мужем Вейландом Родом. Согласно решению суда, с 55 до 67 лет певица недополучала от ПФР почти по 20 тыс. рублей в год. Фонду придется выплатить артистке 240 тыс. рублей и увеличить будущую сумму пенсии.

Понаровская 12 марта отметила 68-летие. Пик ее карьеры пришелся на 90-е годы, но в нулевых певица неожиданно пропала с экранов, посвятив свое свободное время семье. После триумфального возвращения на российскую эстраду в 2019 году звезда удивила поклонников новым имиджем.