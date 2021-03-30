Несущие конструкции дома уцелели после взрыва газа в Татарстане

Зеленодольск, 30 марта. Сотрудники МЧС продолжают осматривать жилой дом в Зеленодольске, в котором произошел взрыв газа. Сейчас проводится разбор завалов.

Предварительно установлено, что несущие конструкции дома не повредились в результате взрыва. Всех жильцов поместили в пункты временного размещения. Ликвидацией последствий занимаются 62 спасателя и 26 единиц техники.

Сигнал о взрыве газа в девятиэтажном доме в Зеленодольске поступил поздно вечером 29 марта. Сотрудники экстренных служб достали из-под завалов женщину, которая сейчас находится в больнице, еще один человек погиб. В результате взрыва произошло обрушение шести квартир.