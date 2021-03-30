ТЦ Петербурга возобновили работу пунктов вакцинации от COVID-19

Санкт-Петербург, 30 марта. Несколько пунктов вакцинации в торговых центрах Санкт-Петербурга прекратили свою работу из-за недостатка вакцины. Сейчас они работают в штатном режиме.

Межведомственный городской координационный совет по противодействию и распространению новой коронавирусной инфекции сообщил, что во всех восьми торговых центрах, которые ранее предоставляли услуги по вакцинации населения, работа в этом направлении возобновлена.

По последним данным, в Петербурге прививку от коронавируса поставили 359 843 человека, еще 272 319 прошли обе стадии вакцинации. За последнюю неделю процесс начал проходить более активно, сообщили в межведомственном совете.

Ранее ведомство предупредило петербуржцев о возможной вспышке заболеваемости COVID-19 в городе. Чтобы не допустить подобного развития событий, специалисты посоветовали активнее участвовать в прививочной кампании.