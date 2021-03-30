Возможной причиной взрыва в жилом доме в Татарстане назвали утечку газа

Зеленодольск, 30 марта. Спасатели установили предварительную причину взрыва газа в одном из многоэтажных домов в Татарстане, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент могла спровоцировать утечка газа. В результате обрушились семь квартир — шесть на седьмом и одна восьмом этажах. Ранее сообщалось о спасении женщины, которая оказалась в ловушке под завалами. Еще один мужчина погиб, передает МЧС РФ по республике. Остальные жильцы дома эвакуированы из дома и сейчас находятся вне опасности.

Взрыв произошел в девятиэтажном жилом здании в городе Зеленодольск. На место событий прибыл глава района Михаил Афанасьев. В мероприятиях по ликвидации последствий задействованы 59 человек и 20 единиц техники.