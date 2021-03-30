Эпидемиолог Пшеничная оценила вероятность ухудшения ситуации с COVID-19 весной

Москва, 30 марта. Россия скорее всего не вернется к осенним показателям по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в эпидемиологическом прогнозе на весну заявили в Роспотребнадзоре.

Незначительная активность в развитии ситуации с COVID-19 характерна для сезонных инфекций, коей и становится коронавирус. Это связано с прохладной и влажной погодой, которая создает благоприятные условия для распространения вируса, а также резкими перепадами температуры. Однако вряд ли в стране вновь начнет наблюдаться рост случаев заражения до уровня осеннего пика, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная.

«Еще возможны суточные колебания заболеваемости... Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика», — отметила она в беседе с РИА Новости.

Обстановка с коронавирусом в России продолжает стабилизироваться. За минувшие сутки в стране выявили почти девять тысяч случаев инфицирования. Внимание на это ранее обратил председатель правительства Михаил Мишустин.