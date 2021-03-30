Пензенские врачи вылечили от коронавируса 104-летнюю пациентку

Пенза, 30 марта. В последний вторник марта стены городской клинической больницы №4 покинула 104-летняя пензячка, победившая коронавирус. Данной информацией поделилась пресс-служба регионального Минздрава.

Как стало известно ФАН, пожилая женщина была госпитализирована после положительного результата теста на COVID-19. Вместе с ней в медучреждение отправились родная дочь и зять, которые также были заражены.

Спустя две недели борьбы со страшным недугом всю семью выписали из больницы. Решающую роль в выздоровлении сыграли пензенские врачи, которые денно и нощно оказывают пациентам всю посильную помощь. Сегодня состояние пожилой пациентки врачи оценивают, как удовлетворительное.

«На лечении она находилась около двух недель, проходила консервативную комплексную терапию. Получив необходимые рекомендации, пока она будет находиться под наблюдением на амбулаторном этапе» , — уточнила заместитель главврача по лечебной части Нина Назарова.

Ранее ФАН сообщал, что врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ужесточил режим повышенной готовности, действующий на территории региона. Обновленные требования призваны сократить число случаев заболеваний пожилых людей.