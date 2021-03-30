В Пензе уволили чиновницу, защищавшую незаконную стройку сына Белозерцева

Пенза, 30 марта. Руководитель Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко лишилась своей должности. Решение об отставке чиновницы принял врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

«Комитет по охране памятников истории и культуры: здесь у нас тоже произошла замена руководителя. Памятники культуры надо охранять. Сразу предупреждаю: если где-то какие-то идут у нас нарушения в этой части, ставьте незамедлительно меня в известность. У нас не должны разрушаться наши памятники», — сказал исполняющий обязанности главы региона в ходе оперативного совещания с членами правительства.

Как стало известно ФАН, Светлана Оникиенко проработала на данной должности чуть больше года. Для сравнения, ее предшественник Сергей Муштаков-Лентовский был председателем Комитета в четыре раза дольше.

«Светлана Оникиенко возглавляла Комитет по охране памятников не так долго — с конца 2019 года. Знаю, что всегда была информационно открыта, взаимодействовала с журналистами и общественными активистами. Надеюсь, что новый руководитель продолжит этот курс, а проблемы памятников и вообще исторической застройки будут всегда на контроле у губернатора», — сообщил ФАН председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Станислав Блинов.

Пензенские градозащитники считают, что Олег Мельниченко отправил чиновницу в отставку из-за громкого скандала с незаконной стройкой сына бывшего губернатора области Ивана Белозерцева в охранной зоне объекта культурного наследия. Речь идет об исторической усадьбе на улице Московской, 105 / Суворова, 56, которая подверглась «вандальной реконструкции» со стороны компании Данилы Белозерцева.

Несмотря на многочисленные обращения горожан с просьбами остановить уничтожение одного из символов Пензы, Светлана Оникиенко не предпринимала никаких действий, способствующих остановке незаконного строительства. Чиновница называла работы «восстановительным ремонтом», а возведение третьего этажа на стенах с 75-процентным износом — «восстановлением жесткости кирпичной кладки».

«За четыре месяца незаконной стройки в охранной зоне объекта культурного наследия Светлана Борисовна не выявила ни одного нарушения. Считаю ее увольнение с поста руководителя Комитета по охране памятников закономерным событием и надеюсь, что будущее руководство будет более внимательно прислушиваться к мнению жителей Пензы при решении вопросов охраны культурного наследия», — рассказал ФАН местный градозащитник Михаил Кириков.

В настоящий момент силами местных активистов и судебных приставов незаконную стройку удалось остановить. Градозащитники ожидают очередного судебного разбирательства, в ходе которого будет определяться судьба старинной усадьбы. В случае победы активисты надеются на произведение демонтажа незаконного новостроя и восстановление прежнего облика здания.

Ранее ФАН сообщал, что врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ужесточил режим повышенной готовности, действующий на территории региона. Обновленные требования призваны сократить число случаев заболеваний пожилых людей.