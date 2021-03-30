Олег Мельниченко ужесточил режим повышенной готовности в Пензенской области

Пенза, 30 марта. Действующий на территории Пензенской области режим повышенной готовности был дополнен рядом требований. Они ограничивают перемещение пожилых горожан, а также людей с хроническими заболеваниями. Соответствующий документ, подписанный врио главы региона Олегом Мельниченко, появился на сайте правительства.

В обновленном постановлении губернатора появился подпункт 3.8.2, согласно которому работодателям рекомендовали перевести пожилых людей на удаленную работу.

«Работодателям рекомендовано осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации», — говорится в документе.

Также изменения коснулись и подпункта 3.11.2, который запрещает неработающим пожилым гражданам нарушать режим самоизоляции, за исключением посещения аптек, причем только в первой половине дня. Такие же требования распространяются и на горожан, имеющих хронические заболевания.

«Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим ряд заболеваний, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением посещения объектов торговли и аптечных учреждений в период с 09:00 до 12:00», — сказано в постановлении.

Ранее ФАН сообщал, что врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко утвердил состав нового правительства.