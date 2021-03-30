Впереди нас ждет лето. Кто-то поедет на море, кто-то останется в городе, а третьи решат провести время поближе к природе и отправятся в свой загородный домик. Согласитесь, каждый из этих планов по-своему хорош, и сегодня мы решили остановиться на последнем варианте и подумать, как можно продать свой участок любителям отдыха вдалеке от городского шума. Разберем вопросы о переоформлении земельного участка, как можно осуществить эту процедуру и какие у нее бывают подводные камни. А поможет нам в этом адвокат Дарья Морозова.

Начнем с того, что такое переоформление земельного участка и для чего оно вообще требуется. Как нам рассказала адвокат, эта процедура подразумевает переход прав собственности на землю от одного лица к другому. Причем этот переход осуществляется при помощи оформления определенных договоров.

Как отметила специалист, переоформить землю можно как на юридическое, так и на физическое лицо. Причем сделать это может только тот человек, который имеет право собственности на участок. Если же он не может лично присутствовать во время проведения процедуры переоформления, то ему стоит заранее позаботиться о том, чтобы назначить вместо себя доверенное лицо. Доверенность оформляется через нотариуса.

Необходимые документы

Для того чтобы осуществить переоформление участка земли, вам понадобятся следующие документы:

оригиналы бумаг, которые смогут подтвердить личность собственника и того лица, на которое и будет переоформлять участок;

документ, подтверждающий право собственности на данную землю;

подтверждение права на владение землей;

кадастровый паспорт участка земли;

три экземпляра договора о заключении сделки купли-продажи либо дарения;

в том случае, если одну сторону договора будет представлять посредник, у него при себе должна быть доверенность;

подтверждение оплаты государственной пошлины в виде квитанции.

Адвокат обратила внимание, что во многом процедура переоформления земельного участка зависит от вида осуществляемой сделки. По ее словам, продажа земли и дарение сильно различаются в плане нескольких нюансов. Поэтому все тонкости проведения процедуры будут напрямую зависеть от сложившихся обстоятельств и существующих условий. Эксперт указала нам на особенности каждого вида сделки.

Начнем с продажи. Как правило, участок можно переоформить на основании договора купли-продажи, если настоящий владелец не является родственником покупателя и решает продать участок. Однако тут стоит быть острожными и не пытаться схитрить, поскольку административные органы очень много времени уделят различного рода проверкам, чтобы не допустить мошеннических действий. Как отметила адвокат, в сделке могут отказать и на это есть несколько причин:

не осуществлено размежевание участка и у него нет кадастрового номера;

землей распоряжаются несколько, в результате чего она становится предметом спора;

участок находится под обременением.

Отдельно эксперт обратила внимание на землю сельскохозяйственного назначения. Согласно законодательству, если осуществляется покупка такого типа участка, то продавец обязан до запуска процедуры продажи другому лицу предложить органу субъекта России купить эту землю. Далее орган либо отказывается от приобретения, либо покупает землю. Как вы поняли, продать такой участок юридическому или частному лицу получится только в том случае, если орган местного самоуправления откажется от покупки. Так что на сделках при себе необходимо иметь документ, подтверждающий тот факт, что государству не интересен данный участок земли.

В беседе с нашим изданием адвокат отметила, что процесс купли-продажи довольно затратный способ переоформления участка. Однако именно он сможет защитить интересы обеих сторон, которые принимают участи в сделке. Если же ее признают недействительной, то обе стороны получат все, что имели до совершения сделки — деньги и надел.

Еще один способ — дарственная. Он подходит для тех, у кого остро стоит финансовый вопрос. Также этот вид сделок отлично подойдет людям, которые хотят переоформить землю на своих родственников. Адвокат подчеркнула, что согласно закону в стандартных ситуациях нужно произвести уплату 13% от кадастровой стоимости участка. Также для оформления дарственной вам понадобятся следующие бумаги:

свидетельство, подтверждающее право собственности;

документы, согласно которым на продажу земли нет ограничений и на участок никто не претендует;

договор нужно зарегистрировать в нотариальной контре, находящейся по месту регистрации участка.

Как отметила наш эксперт, не стоит забывать, что дарение — это исключительно безвозмездная передача чего-либо. Так что в том случае, если за участок были выплачены какие-то деньги, а сама процедура носила фиктивный характер, вернуть денежные средства при расторжении договора уже не получится. Поэтому оформление дарственной на незнакомцев может обернуться очень печальными и неприятными последствиями.

В том случае, если владелец земли умер и не составил завещания, то его имущество, в том числе и участок, будет распределяться по праву наследования согласно российскому законодательству. Если же спора между родственниками избежать не получилось, что оформление будет проводиться при помощи одного из способов:

один наследник выкупит все имеющиеся доли или, проще говоря, оформление осуществят на одного человека;

все наследники примут решение отказаться от имущества в пользу одного человека;

деление на доли, при котором право собственности распределятся между несколькими родственниками;

выкуп имущества только некоторыми наследниками.

Полезные советы от адвоката

В заключение нашей беседы эксперт поделилась с нами парочкой полезных советов, которые помогут вам правильно переоформить участок и избежать глупых ошибок. По ее словам, во время переоформления земли на чужого человека, лучше всего оформлять передачу путем составления договора купли-продажи.

Также очень важно проверять и перечитывать все важные бумаги и документы. Это позволит избежать путаницы и предотвратит неприятные сюрпризы в дальнейшем. Помимо этого адвокат обратила внимание на тот факт, что заключение договора купли-продажи на деле еще не означает полный переход к покупателю прав на собственность. Поэтому после заключения сделки с новым владельцем, нужно обязательно зарегистрировать изменения в МФЦ, иначе в этом случае возрастает риск остаться и без земли и без денег.