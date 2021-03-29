Экс-глава службы продовольствия ЮВО получил восемь лет за мошенничество

Ростов-на-Дону, 29 марта. Бывший начальник продовольственной службы Южного военного округа Денис Зорин получил восемь лет колонии по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Соответствующее решение принято гарнизонным военным судом в Ростове-на-Дону. Вместе с лишением свободы Зорину запрещено занимать ряд должностей на государственной службе в течение 2,5 года. Суд лишил его воинского звания «полковник запаса» и государственной награды «Медаль Жукова».

По делу также проходили приемник Зорина на должности Роман Сомонов и экс-глава продовольственной службы войсковой части 04436 майор Владимир Фирсов. Их приговорили к семи и пяти годам тюрьмы соответственно. Они тоже лишены воинских званий «майор» и «подполковник».

Следствие установило, что Фирсов вместе с Зориным и Сомоновым в период с 2012 по 2014 годы неоднократно завышал в отчетности сведения о получении пайков для военных от одной из компаний-подрядчиков по организации питания. Своими действиями они нанесли Минобороны РФ материальный ущерб в размере более 471 миллиона рублей.

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело против бывшего главы управления министерства имущественных и земельных отношений. Он подозревается в злоупотреблении служебным положением.