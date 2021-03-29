Шесть квартир обрушились после взрыва газа в жилом доме в Татарстане

Зеленодольск, 29 марта. Взрыв газа произошел на территории многоэтажного дома в Татарстане. По предварительным данным, частично разрушена конструкция шести квартир, передает МЧС РФ по республике.

Прибывшие на место событий сотрудники экстренных служб зафиксировали инцидент в девятиэтажном жилом здании в Зеленодольске. Жильцов дома эвакуировали на улицу. Согласно неподтвержденной информации, жертвой происшествия стал один мужчина. Еще одна женщина выжила после извлечения из-под завалов.

На место событий уже убыл глава района Михаил Афанасьев. Остальные обстоятельства случившегося продолжают устанавливаться.

Ранее спасателям удалось спасти от последствий взрыва газа жильцов трехэтажного дома в Екатеринбурге. В общей сложности из здания эвакуировали 16 взрослых и четверых детей.