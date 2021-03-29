Сбербанк и Mail.ru Group признали равноправное партнерство

Москва, 29 марта. Сбербанк и Mail.ru Group запросили разрешение российских властей на раздел активов. При этом банк назвал Mail.ru Group равноправным партнером в совместном предприятии.

Стоимость совместного бизнеса компаний значительно превышает вложенные в него инвестиции, передает ТАСС. Совместное О2О-предприятие было создано в декабре 2019 года и включает в себя сервисы Delivery Club, "Самокат", "Кухня на районе", такси "Ситимобил", каршеринг YouDrive.

Сбербанк и Mail.ru Group обсуждали выход из совместного предприятия в 2020 году из-за существующих разногласий, но переговоры не дали результатов. Пресс-служба банка отметила, что высокая стоимость совместных активов является большой ценностью для акционеров.

Ранее Сбербанк признали самой надежной кредитной организацией в России. Об этом свидетельствует исследование американского финансово-экономического журнала Forbes.