Лондон, 29 марта. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» не станет продлевать контракт с аргентинским нападающим Серхио Агуэро. Он защищал цвета «горожан» с 2011 года.

Футболист провел в составе «Манчестер Сити» 384 матча и забил 257 голов. За десять лет, проведенных в составе английского клуба, он четыре раза становился чемпионом Англии. Агуэро является лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги среди иностранных игроков. В нынешнем сезоне нападающий провел в составе «Манчестер Сити» 14 игр и отличился три раза.

Руководство клуба распорядилось о постройке монумента в честь Агуэро. Его построят рядом со статуями бывших игроков команды — Давида Сильвы и Венсана Компани.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ранее назвал лучшую футбольную команду в Европе. По мнению специалиста, на данный момент лидером является мюнхенская «Бавария».