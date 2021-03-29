Лена Миро обрушилась с критикой на Успенскую за торчащие соски

Москва, 29 марта. Скандальный блогер Лена Миро напомнила 67-летней певице Любови Успенской, что в ее возрасте неприлично публиковать фотографии с торчащими сосками.

В Сети бурно обсуждают решение Успенской потратить 2 млн рублей на очередную пластическую операцию — подтяжку ягодиц. Далеко не все поклонники исполнительницы хита «Карусель» относятся с пониманием к увлечению певицы хирургическими манипуляциями.

В эфире программы НТВ хирург сообщил ранее, что медики пересадили жир с живота в пятую точку звезды, чтобы сделать ягодицы округлее. По его словам, «цели сделать что-то огромное не было». Сама шансонье не отрицает, что периодически прибегает к помощи специалистов и уверяет, что ухаживает так активно за собой ради любимых поклонников.

Несколько дней назад звезда похвасталась роскошной подтянутой грудью, которой, по всей видимости, также коснулась рука пластического хирурга. Однако слишком обтягивающее платье вызвало неоднозначную реакцию. В частности, на метаморфозы звезды обратила внимание Миро, попутно посмотрев интервью хирурга, работавшего над ягодицами звезды.

«Весной молодые девушки надевают что покороче, а 67-летняя Любовь Залмановна Успенская показала, что есть. Ну, извините — вот такое. Зато соски торчат… «Мы сделали ей пуш-ап, придали ягодицам бодрость», — заявил хирург. Ну, бодрость — бодростью, и это, конечно, здорово, когда все бодренько, но у самой Любоньки-то какова конечная цель?» — пишет в ЖЖ Миро.

Отвечая на свой вопрос, блогер выразила мнение, что певица «снова хочет напоследок сходить еще раз замуж».

Ранее фотографию Успенской, которую обсудила Миро, раскритиковали и поклонники артистки, эмоционально напомнив 67-летней звезде про возраст.