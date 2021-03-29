Лидер группы «Старый приятель» Зарецкий умер после COVID-19

Москва, 29 марта. Музыкант Александр Зарецкий, с 1995 года возглавлявший группу «Старый приятель», скончался от инфаркта после перенесенного коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Зарецкий умер на 54-ом году жизни. За неделю до трагедии он отметил свой день рождения. В соцсетях незадолго до госпитализации музыкант также сообщил, что оправился от COVID-19.

«Инфаркт послековидный. Он скончался в больнице, был в коме», — сообщили в группе.

Музыкальный коллектив «Старый приятель» в этом году отмечает свое 25-летие. Группа планировала проведение концертов. В 2020 году вышел их новый альбом. Пластинка получила название «Время».

Актер Театра Российской армии, заслуженный артист РФ, режиссер Виталий Стремовский ранее умер от коронавируса. Сын артиста сообщил, что организм отца не справился с последствиями COVID-19.