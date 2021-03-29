Осташко откликнулся на просьбы россиян осудить Моргенштерна за наркотизацию молодежи

Москва, 29 марта. Музыкальный клип рэпера Моргенштерна на песню «Розовое вино 2» вовлекает подростков в проституцию и наркотизацию. Россияне начали составлять заявления в правоохранительные органы.

Школьницы средней школы нашли привлекательными строчки из композиции Моргенштерна «Детка, делай это, будто бы не видит мама» и начали активно снимать видео под музыку рэпера. Некоторые несовершеннолетние девушки даже записали ролики вместе с мамами, которые вряд ли понимали, что происходит. На роликах можно увидеть, как школьницы имитируют руками неприличные движения, намекая на оральный секс. Действия Моргенштерна показались омерзительными многим россиянам, которые высказывали свое недовольство в социальных сетях. Соответствующую проблему вынесли и на обсуждение в ходе программы «Время покажет».

Массовое возмущение вылилось в то, что граждане РФ начали составлять письма в правоохранительные органы с требованием возбудить против рэпера уголовное дело за призыв к проституции и употреблению наркотиков. Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко поддержал в этом действии жителей страны. Юрист редакции составил корректное обращение в Генеральную прокуратуру, которое было направлено адресату. Его также может продублировать любой из подписчиков издания. Скачать шаблон можно на официальном сайте.

Недавно Моргенштерна обвинили в пропаганде фашизма, после выступления музыканта на фоне изображения Адольфа Гитлера. Жест рэпера, показывающего то ли «класс», то ли нацистское приветствие, вызвал бурю возмущения.