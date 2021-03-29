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Осташко откликнулся на просьбы россиян осудить Моргенштерна за наркотизацию молодежи

Осташко откликнулся на просьбы россиян осудить Моргенштерна за наркотизацию молодежи

Москва, 29 марта. Музыкальный клип рэпера Моргенштерна на песню «Розовое вино 2» вовлекает подростков в проституцию и наркотизацию. Россияне начали составлять заявления в правоохранительные органы.

Школьницы средней школы нашли привлекательными строчки из композиции Моргенштерна «Детка, делай это, будто бы не видит мама» и начали активно снимать видео под музыку рэпера. Некоторые несовершеннолетние девушки даже записали ролики вместе с мамами, которые вряд ли понимали, что происходит. На роликах можно увидеть, как школьницы имитируют руками неприличные движения, намекая на оральный секс. Действия Моргенштерна показались омерзительными многим россиянам, которые высказывали свое недовольство в социальных сетях. Соответствующую проблему вынесли и на обсуждение в ходе программы «Время покажет».

Массовое возмущение вылилось в то, что граждане РФ начали составлять письма в правоохранительные органы с требованием возбудить против рэпера уголовное дело за призыв к проституции и употреблению наркотиков. Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко поддержал в этом действии жителей страны. Юрист редакции составил корректное обращение в Генеральную прокуратуру, которое было направлено адресату. Его также может продублировать любой из подписчиков издания. Скачать шаблон можно на официальном сайте.

Недавно Моргенштерна обвинили в пропаганде фашизма, после выступления музыканта на фоне изображения Адольфа Гитлера. Жест рэпера, показывающего то ли «класс», то ли нацистское приветствие, вызвал бурю возмущения.

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