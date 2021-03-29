Орбакайте сменила имидж и стала копией Пугачевой

Москва, 29 марта. Певица Кристина Орбакайте посетила салон Влада Лисовца в Москве и сделал необычную для себя прическу. С новой укладкой заслуженная артистка РФ стала еще больше похожей на маму Аллу Пугачеву.

Последние несколько лет певица живет со своим мужем и младшей дочерью Клавдией в США, наведываясь в Россию, в основном, ради выступлений. Судя по фотографиям на странице Орбакайте, с возрастом она все больше становится похожа на свою прославленную мать.

Не так давно Орбакайте вместе с Клавдией прилетела в Россию. Стилист Влад Лисовец опубликовал их совместное фото после посещение модного салона. Волосы певицы стали короче и объемнее, что в одночасье превратило Кристину в копию родительницы.

В Сети уже несколько лет гуляют слухи, что между звездными мамой и дочкой пробежала черная кошка. Поклонники полагают, что после свадьбы с Максимом Галкиным и рождения близнецов Гарри и Лизы, Орбакайте отдалилась от Пугачевой из-за ревности к ее новой семье.

Певицы подобные предположения никак не комментируют. В начале марта Кристина опубликовала небольшое видео после концерта с благодарностью к зрителям. В комментариях к посту ее мама оставила несколько трогательных эмодзи: сердце и аплодисменты.

Две недели назад в соцсети появился совместный снимок Пугачевой и Орбакайте, приехавших в гости к своему другу продюсеру Анатолию Лопатину. Поклонники артистов пришли в восторг от кадра и предположили, что мать и дочь запишут совместную песню. К слову, на фотографии Примадонна предстала с прической, которую сегодня показала ее дочь.