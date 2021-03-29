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ЦАР

Посол России в ЦАР впервые провел пресс-конференцию в Банги

Посол России в ЦАР впервые провел пресс-конференцию в Банги

Банги, 29 марта. В столице ЦАР состоялась первая пресс-конференция российского посла Владимира Титоренко. Как сообщает ведомство на официальной странице в Facebook, дипломат рассказал журналистам об аспектах внешней политики России в африканской стране.

«В ходе пресс-конференции Владимир Титоренко прояснил некоторые аспекты внешней политики России в ЦАР, а также ответил на вопросы местных и международных журналистов», — уточнили в посольстве.

Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера рассказал в интервью местному радио о политических планах на втором сроке в должности главы государства.

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