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Двусторонняя навигация судов в Суэцком канале возобновлена

Двусторонняя навигация судов в Суэцком канале возобновлена

Каир, 29 марта. Вечером 29 марта через Суэцкий канал, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, вновь начали ходить суда. Об этом сообщила администрация объекта.

Около 113 кораблей должно пройти к утру вторника через водную артерию. Навигация судов была возобновлена в шесть часов вечера 29 марта, завили в управлении Суэцкого канала.

Ранее стало известно, что контейнеровоз Ever Given был снят с мели. Судно было отбуксировано на север для проведения тщательного технического осмотра после инцидента.

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