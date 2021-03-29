Клип Sex Machine от Little Big достиг отметки в 10 миллионов просмотров

Москва, 29 марта. Клип российской группы Little Big на песню Sex Machine набрал более 10 миллионов просмотров менее чем за месяц. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

Созданием видеоролика занимались участник группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) и Дэнни Цукерман. Действия в клипе разворачиваются на парковке. Исполнители поют про молодого человека, который считает себя «секс-машиной». Все это происходит на фоне массовки, которая энергично танцует под музыку.

«Спасибо за десять миллионов просмотров», — заявили участники музыкальной группы на своей странице в Instagram.

Недавно романтическая версия клипа на трек Skibidi от Little Big набрала на видеохостинге более 100 миллионов просмотров. Оригинал клипа посмотрели порядка 516 миллионов пользователей.