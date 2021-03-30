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Новое массовое убийство произошло в Колумбии

Новое массовое убийство произошло в Колумбии

Богота, 29 марта. Троих человек убили в муниципалитете Хамунди департамента Валье-дель-Каука на юго-востоке Колумбии. Об инциденте сообщил Исследовательский институт по вопросам мира и развития (Indepaz).

23-е по счету массовое убийство, зарегистрированное в Колумбии в 2021 году, произошло в деревне Вильяколомбия. Жертвами стали двое мужчин и одна женщина: Рамиро Дельгадо, Мельба Карреньо и Хосе Местисо.

Согласно местным СМИ, власти подтвердили, что все три жертвы были обнаружены вечером 28 марта в сельском районе муниципалитета.

«С огромной болью вынужден подтвердить, что трое были расстреляны в Вильяколомбии», — сообщил мэр Хамунди Андрес Фелипе Рамирес.

Кроме того, неизвестные лица убили члена сил самообороны коренного населения 35-летнего Рамиро Аскуе Йуле. Его брат годом ранее был убит при аналогичных обстоятельствах. Убийство произошло в муниципалитете Торибио департамента Каука.

«Вместе с Рамиро уже 37 лидеров и защитников прав человека были убиты за 2021 год и 1 151 человек с момента подписания мирного договора с FARC», — сообщает Indepaz.

Данное массовое убийство произошло через 24 часа после похожего случая в муниципалитете Картаго в том же департаменте, где наемники расстреляли четырех человек. Мэр муниципалитета обратился к национальному правительству с просьбой оказать помощь в вопросах обеспечения безопасности.

В настоящее время Колумбия переживает худший период целенаправленного насилия со стороны вооруженных группировок с момента подписания мирного соглашения с «Революционными вооруженными силами Колумбии» (FARC) в 2016 году.

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