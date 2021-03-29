Отрицание неизбежного: как Мозамбик проиграл террористам битву за газовый регион

Атака террористов на город Пальма в северной части Мозамбика вынудила французский нефтегазовый гигант Total остановить строительство завода по производству сжиженного природного газа. Впрочем, это меньшая из бед, которая произошла.

Боевики истребляют жителей захваченного города. Среди жертв оказались иностранные специалисты. Попытки военнослужащих контратаковать радикальных исламистов обернулись полным крахом, армия отступила.

Международное сообщество обеспокоено ростом террористической угрозы. Однако власти африканской республики происходящее игнорируют и делают вид, что ситуация под контролем.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как экстремисты оккупировали стратегически важный газовый регион Мозамбика, а главное — стоит ли стране ожидать помощи от соседей.

Резня в Пальме

В начале прошлой недели правительство Мозамбика и французская компания Total сообщили о возобновлении строительства газодобывающего предприятия в Афунги на севере страны. Ранее этот процесс приостанавливали из-за угрозы со стороны радикальных исламистов. В провинции Кабу-Делгаду уже несколько лет бесчинствует группировка «Вилаят Васат Африкия», присягнувшая ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Вероятно, заявление о стабилизации обстановки в провинции спровоцировало боевиков на масштабную атаку. В ночь на 24 марта одновременно с нескольких сторон началось наступление на город Пальма. Часть радикалов использовали лодки, чтобы нанести удар с моря.

Нападение стало полной неожиданностью для местных сил безопасности, которые не смогли оказать даже малейшего сопротивления радикалам. За несколько часов Пальма попала под контроль террористов. В городе начались грабежи и массовые убийства.

По словам выживших, которые спрятались в окрестных лесах, около 200 рабочих газового предприятия Афунги, чиновников и иностранных граждан радикалы заблокировали в отеле Amarula.

#SOS message at a local hotel in Palma town, #Mozambique, where residents and international workers are under siege after attack from ISIS-linked insurgent group. pic.twitter.com/bVg5Twe2MQ — DRM Journal (@remilitari) March 29, 2021

Другие горожане пытались покинуть Пальму по морю на судах газодобывающих предприятий. Более чем тысяче человек это удалось, но они рассказали, что видели на берегу несколько убитых людей европейской внешности.

Замалчивание кризиса

Власти Мозамбика поначалу пытались сделать вид, что ситуация находится под контролем. В то же время они отключили в северных регионах связь и интернет. В Кабу-Делгаду спешно направили дополнительные подразделения войск. Поддержку с воздуха осуществляли вертолеты южноафриканской ЧВК Dyck Advisory Group (DAG).

За десятки километров до Пальмы военнослужащие встретили ожесточенное сопротивление со стороны террористов. Пробиться к городу армии не удалось. По предварительным данным, на руку боевикам сыграл и фактор «дружественного огня»: украинские пилоты DAG по ошибке обстреляли с вертолетов колонну мозамбикских войск.

Latest from the fighting in Palma, Cabo Delgado. Apparently Ukrainian mercenary pilots just hit a column of Moz soldiers by mistake and despite getting caught dropping WMDs on civilians, Dyck is re-upping for another three months. #Clusterfuck? https://t.co/pVlW3tmTsw — Robert Young Pelton (@RYP__) March 26, 2021

Однако именно вертолеты DAG стали дополнительным шансом жителей Пальмы на спасение. Представители ЧВК заявили, что вывезли из города около 20 человек.

Также сотрудники Dyck Advisory Group являются фактически главным источником информации о трагедии в регионе. Например, они опубликовали фото колонны транспорта, которая попала в засаду боевиков при попытке прорваться из окруженной Пальмы. Рядом с техникой отчетливо видны тела убитых гражданских лиц.

Под давлением этих фактов официальный представитель Минобороны Мозамбика полковник Омар Саранга лишь 27 марта признал, что связь с городом потеряна.

Он раскрыл и подробности об уничтоженной колонне транспорта. По его словам, Пальму пытались покинуть около 180 иностранных специалистов. Из 17 машин только семь добрались до безопасного района. Офицер не стал уточнять, сколько людей спаслись.

#Mozambique

Mozambik Savunma Bakanlığı adına konuşan Albay Omar Saranga, şu ana kadar mağdurlar veya hasarlar hakkında hiçbir bilgi vermeden Palma ile iletişimin kesildiğini kabul etti. — Küçük (@Kandahar01) March 26, 2021

Несмотря на эти признания власти республики по-прежнему не считают ситуацию катастрофической и не спешат обращаться за международной помощью. Хотя и без нынешней атаки на Пальму число беженцев из северных регионов превысило 600 тысяч, а по оценкам ООН, в ближайшие месяцы достигнет одного миллиона человек.

Национальная армия не может самостоятельно справиться с боевиками. Эффективность ЧВК DAG также вызывает немало вопросов. Недавно в страну прибыл контингент американского спецназа — около 100 человек. Но они займутся лишь обучением мозамбикских морпехов, чего в нынешних условиях явно недостаточно.

Интересы инвесторов

От действий террористов страдает не только мирное население Кабу-Делгаду. На кону оказались многомиллиардные вложения, а также доходы французской компании Total, итальянской Eni и американской Exxon Mobil. Корпорации получили право на разработку газовых месторождений в регионе. Суммарный объем инвестиций в экономику Мозамбика должен составить около 120 миллиардов долларов.

Однако из-за активности боевиков Exxon уже отказалась финансировать проект. Total приостановила строительство СПГ-завода в Афунги пока правительство не обеспечит 25-километровую зону безопасности около предприятия.

Чуть в более выигрышном положении находится итальянская Eni, которая строит плавучее СПГ-производство в 80 километрах от побережья. Полученное топливо планируется загружать сразу на танкеры.

Однако во время эвакуации людей из Пальмы боевики обстреливали корабли с моря. По последним данным, у экстремистов есть два судна, а это означает, что итальянский завод также находится в зоне риска.

Полный провал операции

Несмотря на упорство правительства Мозамбика, которое надеется справиться с бандформированиями собственными силами, ситуация в Кабу-Делгаду продолжает ухудшаться. Регион уже частично контролируется боевиками. Нефтегазовые компании приостановили работу и терпят убытки.

Государства Черного континента с тревогой наблюдают за происходящим в соседней республике и боятся, что террористическая угроза затронет сопредельные территории. Ранее Сообщество развития Юга Африки (САДК) не исключало возможность ввода объединенной группы войск в Мозамбик для борьбы с радикалами, даже если не получит соответствующего разрешения от местных властей.

Для корпораций Total и Exxon такой исход мог бы стать спасением капиталов. Но на прошедшем 12 марта заседании совета министров САДК тема безопасности не рассматривалась. Вероятно, на повестку мероприятия повлияла председатель встречи, глава МИД Мозамбика Вероника Длхово.

Следующий саммит запланирован на май или июнь, в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Таким образом, у нефтегазовых компаний есть около двух месяцев, чтобы убедить других членов САДК в необходимости совместной операции в Мозамбик.

Однако решать проблему с террористами необходимо как можно скорее. И прежде всего это в интересах самой африканской республики. Нестабильность в Кабу-Делгаду привела к масштабной гуманитарной катастрофе.

Страна теряет инвестиции и может вообще лишиться шанса на разработку газовых месторождений, а как следствие и прибыли. Но позиция властей Мозамбика неизменна — они не намерены просить помощи и признавать поражения.

1 Организация запрещена на территории РФ.