Атака террористов на город Пальма в северной части Мозамбика вынудила французский нефтегазовый гигант Total остановить строительство завода по производству сжиженного природного газа. Впрочем, это меньшая из бед, которая произошла.

Боевики истребляют жителей захваченного города. Среди жертв оказались иностранные специалисты. Попытки военнослужащих контратаковать радикальных исламистов обернулись полным крахом, армия отступила.

Международное сообщество обеспокоено ростом террористической угрозы. Однако власти африканской республики происходящее игнорируют и делают вид, что ситуация под контролем.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как экстремисты оккупировали стратегически важный газовый регион Мозамбика, а главное — стоит ли стране ожидать помощи от соседей.

В начале прошлой недели правительство Мозамбика и французская компания Total сообщили о возобновлении строительства газодобывающего предприятия в Афунги на севере страны. Ранее этот процесс приостанавливали из-за угрозы со стороны радикальных исламистов. В провинции Кабу-Делгаду уже несколько лет бесчинствует группировка «Вилаят Васат Африкия», присягнувшая ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Вероятно, заявление о стабилизации обстановки в провинции спровоцировало боевиков на масштабную атаку. В ночь на 24 марта одновременно с нескольких сторон началось наступление на город Пальма. Часть радикалов использовали лодки, чтобы нанести удар с моря.

Нападение стало полной неожиданностью для местных сил безопасности, которые не смогли оказать даже малейшего сопротивления радикалам. За несколько часов Пальма попала под контроль террористов. В городе начались грабежи и массовые убийства.

По словам выживших, которые спрятались в окрестных лесах, около 200 рабочих газового предприятия Афунги, чиновников и иностранных граждан радикалы заблокировали в отеле Amarula.

#SOS message at a local hotel in Palma town, #Mozambique , where residents and international workers are under siege after attack from ISIS-linked insurgent group. pic.twitter.com/bVg5Twe2MQ

Другие горожане пытались покинуть Пальму по морю на судах газодобывающих предприятий. Более чем тысяче человек это удалось, но они рассказали, что видели на берегу несколько убитых людей европейской внешности.

Власти Мозамбика поначалу пытались сделать вид, что ситуация находится под контролем. В то же время они отключили в северных регионах связь и интернет. В Кабу-Делгаду спешно направили дополнительные подразделения войск. Поддержку с воздуха осуществляли вертолеты южноафриканской ЧВК Dyck Advisory Group (DAG).

За десятки километров до Пальмы военнослужащие встретили ожесточенное сопротивление со стороны террористов. Пробиться к городу армии не удалось. По предварительным данным, на руку боевикам сыграл и фактор «дружественного огня»: украинские пилоты DAG по ошибке обстреляли с вертолетов колонну мозамбикских войск.

Latest from the fighting in Palma, Cabo Delgado. Apparently Ukrainian mercenary pilots just hit a column of Moz soldiers by mistake and despite getting caught dropping WMDs on civilians, Dyck is re-upping for another three months. #Clusterfuck? https://t.co/pVlW3tmTsw