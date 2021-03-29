Розенбаум в ужасе от появления в Петербурге «памятника шаверме»

Москва, 29 марта. Российский певец и композитор Александр Розенбаум пришел в ужас от вида памятника шаверме, недавно появившегося в Санкт-Петербурге. По мнению музыканта, таким образом авторы монумента посмеялись над скульптурой «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане.

Памятник шаверме недавно был установлен в Северной столице на фасаде дома по улице Школьная, 106. Он выполнен в виде руки, сжимающей сверток из лаваша.

На своей странице в Instagram Розенбаум не скрывал своего раздражения от нового монумента в Культурной столице.

«Я все время надеюсь. Верую. Уповаю. Когда вижу такое — все рушится в моей душе. Вы бы еще Вечный огонь зажгли… Нет слов больше», — написал музыкант.

Вскоре он опубликовал еще один пост, более подробно рассказав, что же ему так не понравилось в современном памятнике.

«Ставьте и вешайте все что угодно, с позволения умных комитетов по профилям градостроения. Но! Пока подобный «шедевр» будет напоминать тем, кто знает, руку с факелом на Мамаевом кургане, я (и, думаю, не только я, судя по комментариям) буду всеми силами противодействовать подобному нью-урбанизму на улицах моего родного города», — негодует певец.

По словам Розенбаума, при установке памятников «надо думать головой, а не руководствоваться хайпом с приколами».

Пост композитора расколол его поклонников буквально на два лагеря. Первая половина поддержала негодование Розенбаума.

«Все правильно сказали. Обесценили уже все, что могли, и все мало», — возмущается пользователь под ником natalia_karavaeva.

«Тоже возмущаюсь подобным. Множество прекрасных людей, героев, живущих когда-то у нас в Екатеринбурге не удостоены не то что памятника — даже мемориальной доски… Зато в центре города двухметровый Гена Букин. Куда-то мы не туда свернули», — добавил maksimov___aleksandr.

«Вот такие стали ценности. Есть памятник «Стерегущему». Моряки совершили подвиг и застыли в бронзе. А теперь памятник жратве… Чем жить-то стали, люди?!» — негодует mikhail8924.

Другие же не согласились с критикой Розенбаума, подчеркнув, что в современном мире есть место не только подвигам, но и юмору.

«Человек что-то держит в руке с момента обособления большого пальца. И не только в памятнике Волгограда это отражено. Мечи, сабли, серпы, молоты, факелы и еще раз факелы. Статуя Свободы тоже что-то там держит. Не все покушение и осквернение. Иногда шаверма — это просто шаверма», — подчеркнул aleksey_khlystov.

«Ребята, но это же обычный стрит-арт. Уличное искусство. Памятник, это же с иронией. Есть же еще памятник поребрику и бордюру. Ну, будьте позитивнее, Александр Яковлевич, маэстро, ну! Ну, мы же питерцы, мы же различаем», — обратился к композитору northwestcraft.

Некоторые усмотрели в словах музыкант конфликт поколений отцов и детей.

«При всем уважении и почете Александра Яковлевича, согласиться не могу! Мне досадно наблюдать, как первые фигуры культуры, бизнеса и политики наших стран транслируют непринятие самовыражения новых и новых поколений; мне реально досадно! Ведь это вечный вопрос отцов и детей, это вечно, и не в праве никто изменить этот естественный ход событий», — негодует margieverik.

По сообщению петербургских СМИ, некоторые жители Петербурга пожаловались в администрацию на памятник шаверме. В Приморском районе власти проведут проверку законности размещения объекта на фасаде нежилого здания.