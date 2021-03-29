Мишустин переназначил Белозерова на пост гендиректора РЖД еще на пять лет

Москва, 29 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Олега Белозерова на должность главы РЖД. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Срок полномочий Белозерова в качестве генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» составит пять лет. До этого он возглавлял компанию с 2015 года. Белозеров пришел в РЖД из Министерства транспорта, где занимал пост первого заместителя министра.

Ранее бывший руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин был назначен старшим советником генерального директора РЖД. С должности в ПФР он ушел в феврале 2021 года.