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Венесуэла получила третью партию российского «Спутника V»

Венесуэла получила третью партию российского «Спутника V»

Каракас, 29 марта. Очередная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» успешно доставлена на территорию Венесуэлы, сообщают журналисты.

Самолет с третьей по счету партией доз препарата прибыл в международный аэропорт Симона Боливара. Президент страны Николас Мадуро обещал в скором времени начать вакцинацию пожилого поколения отечественной разработкой института имени Гамалеи, сообщает корреспондент РИА Новости.

Первый рейс со «Спутником V» отправился в государство в октябре прошлого года. Тогда в Венесуэле объявили страт испытаний вакцины. Регулярная поставка началась в феврале. Начальные две партии препарата израсходовали на иммунизацию медицинских сотрудников.

Ранее ученые института имени Гамалеи представили вторую разработку против коронавируса — «Спутник Лайт». Министерство здравоохранение РФ зарегистрировало вакцину после успешного прохождения всех стадий клинических исследований.

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