Венесуэла получила третью партию российского «Спутника V»

Каракас, 29 марта. Очередная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» успешно доставлена на территорию Венесуэлы, сообщают журналисты.

Самолет с третьей по счету партией доз препарата прибыл в международный аэропорт Симона Боливара. Президент страны Николас Мадуро обещал в скором времени начать вакцинацию пожилого поколения отечественной разработкой института имени Гамалеи, сообщает корреспондент РИА Новости.

Первый рейс со «Спутником V» отправился в государство в октябре прошлого года. Тогда в Венесуэле объявили страт испытаний вакцины. Регулярная поставка началась в феврале. Начальные две партии препарата израсходовали на иммунизацию медицинских сотрудников.

Ранее ученые института имени Гамалеи представили вторую разработку против коронавируса — «Спутник Лайт». Министерство здравоохранение РФ зарегистрировало вакцину после успешного прохождения всех стадий клинических исследований.