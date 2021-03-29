Спасатели вытащили двух велосипедистов с отколовшейся льдины в Москве-реке

Москва, 29 марта. Двое велосипедистов решили проехаться по Москве-реке и оказались на отколовшейся льдине, окруженные водой. Молодых людей вытащили сотрудники поисково-спасательной службы.

Спортсмены сначала отказывались слезть со льдины, вероятно, побоявшись профилактической беседы. Тем не менее поисково-спасательная станция «Кожухово» сняла велосипедистов со льда, сообщил источник ФАН.

Спасателей вызвали прохожие. Сообщается, что профилактической беседы гонщикам не удалось избежать.

Ранее велосипедист, отправившийся в заезд из Крыма в Сочи, чуть не умер от холода по дороге. Спортсмен собирался устроить 700-км велопробег в пик аномальных морозов в Симферополе.