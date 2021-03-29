Экс-сотрудник Госдепа США оценил вклад России в повышение боеспособности армии ЦАР

Политический обозреватель и бывший сотрудник Госдепа США Майкл Спрингманн раскритиковал специальную, комплексную миссию ООН в ЦАР (МИНУСКА) за неэффективность. Мнение эксперта приводит издание Nouvelles+.

Спрингманн считает, что «голубые каски» должны разоружать боевиков и защищать гражданских, но не справляются с прямыми обязанностями.

«Если силы ООН не выполняют обещания, которые дали народу Центральноафриканской Республики, то какова реальная причина их присутствия?», — поинтересовался эксперт.

Политический обозреватель полагает, что целью МИНУСКА является давление на правительство африканской страны. По словам Спрингманна, боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) вызвали в регионе гуманитарный кризис.

Тем не менее эксперт считает, что положение в республике внушает оптимизм. В марте армия ЦАР при поддержке союзников из России и Руанды освободила 11 городов и деревень. Это, по мнению Спрингмана, свидетельствует о растущей силе стран Африки.

Ранее министр экономики ЦАР Феликс Молуа рассказал о том, как успешное контрнаступление правительственных войск обеспечило экономический рост республике.